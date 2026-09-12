Синий свет обманывает мозг: как смартфоны мешают спать и доводят до депрессии

Мир накрыла эпидемия «синего света» — современное LED-освещение и экраны смартфонов сбивают циркадные ритмы человека, блокируют выработку мелатонина и разрушают качественный сон, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, с эволюционной точки зрения человеческий организм миллионы лет жил по солнцу: закат означал наступление темноты и время выработки гормона сна. Тёплый свет мозг ассоциирует с теплом, безопасностью и расслаблением, тогда как холодный синий свет воспринимается как сигнал опасности, из-за чего организм переходит в состояние лёгкого стресса, блокируя выработку мелатонина.

Эксперименты подтверждают этот феномен: люди в одинаково нагретых комнатах чувствуют себя прохладнее при голубом освещении, что является чистой иллюзией восприятия, заставляющей нервную систему бодрствовать. Главной ловушкой современного человека врач назвал использование гаджетов перед сном: яркий синий свет от экрана даёт мозгу команду «сейчас день», и гормон сна перестаёт вырабатываться практически мгновенно.

Постоянное воздействие холодного спектра держит нервную систему в тонусе, а хронический недостаток качественного сна истощает ресурсы организма, снижает иммунитет и повышает риск развития депрессии и тревожных состояний, отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее учёные доказали, что синий экран перед сном мешает засыпать. Мозг воспринимает синий спектр как дневной сигнал — солнце ещё светит, значит, спать рано, что приводит к хроническим нарушениям циркадных ритмов.