Дзынь из другого места: Россиян призвали не класть смартфон на ночь под подушку из-за трёх главных рисков

Современные смартфоны постоянно обмениваются данными через Wi-Fi, мобильную связь и Bluetooth, поэтому являются источниками электромагнитного излучения. Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева объяснила Life.ru, почему привычка оставлять телефон под подушкой может негативно влиять на здоровье и сон.

Длительное воздействие электромагнитных волн, особенно в области головы, может вызывать различные функциональные нарушения: головные боли, бессонницу, раздражительность и головокружение. Близкое нахождение источника излучения во время сна может нарушить биоэлектрическую активность мозга, особенно сильно влияя на фазу глубокого сна. Именно в этой фазе происходит «обработка» мозгом произошедших за день событий и формирование долговременной памяти.

Во время сна мозг остаётся восприимчивым к внешним раздражителям. Свет экрана, вибрация и даже звук уведомлений могут нарушать отдых и влиять на выработку мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. В результате сон может становиться поверхностным и прерывистым, а утром появляются усталость, сонливость, проблемы с концентрацией и усвоением информации. Ольга Зинчева Врач-невролог «СМ-Клиника»

Кроме того, когда телефон находится под подушкой, особенно во время зарядки, доступ воздуха к устройству ограничен, а тепло хуже рассеивается. Это повышает риск перегрева аккумулятора. Поэтому производители обычно рекомендуют не накрывать устройство во время зарядки и не оставлять его на мягких поверхностях, препятствующих отводу тепла.

По словам невролога, отдельная проблема связана с привычкой постоянно проверять уведомления перед сном и среди ночи. Это может повышать тревожность и мешать полноценному восстановлению нервной системы.

«Как невролог, я рекомендую даже тем людям, у которых нет жалоб на здоровье, отказаться от использования электронных устройств как минимум за час до сна, а телефон оставлять как можно дальше от кровати. Лучшим решением будет купить аналоговый будильник, выключать на ночь звук мобильного телефона, а вечерний просмотр социальных сетей и видео заменить интересной книгой и дать своему мозгу то, чего он действительно ждет ночью — тишину, темноту и отдых без лишнего шума и света», — советует Зинчева.

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