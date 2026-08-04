Цифровой Плюшкин: Life.ru выяснил, куда исчезает память на телефоне

Память смартфона может постепенно заполняться даже без новых приложений и большого количества фотографий. Внутреннее хранилище занимают не только пользовательские файлы, но и данные, которые создаются во время работы программ и самой операционной системы, рассказал Life.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Многие пользователи замечают, что свободной памяти на смартфоне со временем становится всё меньше, хотя новые приложения, фотографии или видео они почти не добавляют. Это не всегда говорит о неисправности устройства. Значительная часть внутреннего хранилища постепенно заполняется служебными данными, которые создают сама операционная система и установленные программы. Андрей Рыбников Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА

По словам эксперта, практически каждое приложение постоянно создаёт кэш — временные данные, которые позволяют быстрее открываться и не загружать одну и ту же информацию повторно. Мессенджеры сохраняют фотографии, видеоролики, голосовые сообщения и миниатюры изображений, браузеры — элементы посещённых страниц, навигационные сервисы — уже просмотренные карты. Пока таких файлов немного, они практически не влияют на объём памяти, но со временем их может накопиться десятки гигабайт.

Кроме того, по мере использования приложения постепенно обрастают собственной информацией: сохраняют историю поиска, журналы работы, настройки пользователя, офлайн-контент и резервные копии. Программа, которая после установки занимала всего несколько сотен мегабайт, через год активного использования может увеличиться в несколько раз. Особенно быстро это происходит с мессенджерами, социальными сетями и сервисами для просмотра видео.

Больше места, чем кажется, требуется и для работы с фотографиями. Смартфон сохраняет не только исходный снимок. Он создает уменьшенные копии изображений, индексирует галерею для поиска, распознает лица, текст и предметы. Для этих функций формируются служебные файлы, которые пользователь не видит, но они остаются во внутренней памяти.

Во время обновления системы тоже требуется дополнительное пространство. Телефон загружает установочные файлы, временно сохраняет отдельные компоненты и создает данные, необходимые для завершения установки. Большая часть затем удаляется автоматически, но некоторые файлы могут оставаться дольше.

Если память начала быстро заканчиваться, стоит открыть раздел хранилища в настройках и посмотреть не только размер приложений, но и объём накопленных ими данных. В первую очередь полезно проверить мессенджеры, видеосервисы, браузеры и навигационные программы, отключить автоматическую загрузку ненужных файлов и удалить старый офлайн-контент. Полностью очищать кэш всех приложений регулярно не требуется: после очистки они снова загрузят необходимые данные, и временно освобождённое место будет снова занято.

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