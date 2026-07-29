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29 июля, 14:30

Машина едет, GPS молчит: навигатор научился ориентироваться по сенсорам

В России запустили автомобильную навигацию без сигнала GPS

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Автомобильный навигатор 2ГИС научился продолжать ведение по маршруту при нестабильном или полностью пропавшем спутниковом сигнале. Новая функция сенсорной навигации стала доступна пользователям устройств на iOS и Android.

В обычных условиях приложение определяет местоположение машины с помощью GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спутниковых систем. При ухудшении сигнала навигатор сначала пытается уточнить координаты по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth.

Если этих данных недостаточно, приложение переключается на акселерометр и гироскоп смартфона. Первый фиксирует ускорение и помогает рассчитать примерную скорость автомобиля, второй определяет направление движения и повороты.

Полученные сведения сопоставляются с последней известной геопозицией и цифровой картой. Благодаря этому навигатор продолжает показывать предполагаемое движение машины до восстановления устойчивого спутникового сигнала.

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Функция пригодится в тоннелях, районах с плотной высотной застройкой, на горных дорогах и других участках, где возникают проблемы с геолокацией. При этом спутниковые системы остаются основным и более точным способом определения координат.

Сенсорное ведение включается автоматически. Отключить его можно в настройках с помощью пункта «Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадёжный». Для корректной работы смартфон необходимо жёстко закрепить в автомобильном держателе, иначе движения устройства могут исказить показания датчиков.

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Ранее сообщалось, что водителям могут запретить отмечать геолокацию сотрудников ГИБДД. Речь идёт о пользовательских метках в навигаторах и мессенджерах, где указывают точное место поста, количество машин в экипаже и направление движения. Эта информация помогает нарушителям объезжать проверки или прятаться за грузовиками.

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Алексей Берковиц
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