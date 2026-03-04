Водителям могут запретить отмечать геолокацию сотрудников ГИБДД в приложениях

Водителям, которые любят делиться в чатах и приложениях информацией о патрулях, грозит уголовная ответственность. Такую инициативу обсуждают в Госдуме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идёт о пользовательских метках в навигаторах и мессенджерах, где указывают точное место поста, количество машин в экипаже и направление движения. Эта информация помогает нарушителям объезжать проверки или прятаться за грузовиками.

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить публикацию таких данных. По его мнению, открытые источники используют иностранные разведки и украинские посредники для слежки за силовиками. Если закон примут, за отметки о геолокации инспекторов можно будет получить реальный срок.