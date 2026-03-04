Владимир Путин
4 марта, 14:09

Водителям могут запретить отмечать геолокацию сотрудников ГИБДД в приложениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Водителям, которые любят делиться в чатах и приложениях информацией о патрулях, грозит уголовная ответственность. Такую инициативу обсуждают в Госдуме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идёт о пользовательских метках в навигаторах и мессенджерах, где указывают точное место поста, количество машин в экипаже и направление движения. Эта информация помогает нарушителям объезжать проверки или прятаться за грузовиками.

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить публикацию таких данных. По его мнению, открытые источники используют иностранные разведки и украинские посредники для слежки за силовиками. Если закон примут, за отметки о геолокации инспекторов можно будет получить реальный срок.

Поводом для законодательной инициативы стал недавний теракт у Савёловского вокзала. Напомним, в ночь на 24 февраля у Савёловского вокзала в Москве неизвестный подорвал взрывное устройство возле машины Госавтоинспекции. В результате один полицейский погиб, двое ранены, сам преступник также скончался на месте. СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Погибший — 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

Анастасия Никонорова
