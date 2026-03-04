У Савёловского вокзала в Москве проходит церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим при взрыве 24 февраля. Панихиду проводят прямо у произвольного мемориала, который создали после трагедии.

В Москве у Савёловского вокзала проходит панихида по погибшему при взрыве полицейскому. Видео © Life.ru

Сейчас у места взрыва лежит огромное количество цветов. Люди продолжают приносить красные розы и гвоздики в память о сотруднике МВД. На панихиде присутствуют родственники погибшего, его коллеги и сослуживцы, а также представители органов исполнительной власти.

В Москве у Савёловского вокзала проходит панихида по погибшему при взрыве полицейскому. Фото © Life.ru

Денису Братущенко было 34 года. Он служил в московской полиции с марта 2019 года. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.