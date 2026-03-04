У Савёловского вокзала проходит панихида по погибшему при взрыве полицейскому
У Савёловского вокзала в Москве проходит церемония прощания со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим при взрыве 24 февраля. Панихиду проводят прямо у произвольного мемориала, который создали после трагедии.
Сейчас у места взрыва лежит огромное количество цветов. Люди продолжают приносить красные розы и гвоздики в память о сотруднике МВД. На панихиде присутствуют родственники погибшего, его коллеги и сослуживцы, а также представители органов исполнительной власти.
Денису Братущенко было 34 года. Он служил в московской полиции с марта 2019 года. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Напомним, в ночь на 24 февраля неизвестный подошёл к машине Госавтоинспекции у Савёловского вокзала в Москве и привёл в действие взрывное устройство. В результате один полицейский погиб, двое были ранены. Сам преступник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Погибший — старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года.
