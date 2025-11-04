Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 01:36

Юрист рассказала, когда водителю грозит штраф за использование навигатора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Многие водители, не дождавшись светофора, быстро набирают адрес в навигаторе прямо на ходу. Но юрист Валентина Бачурина предупредила, что такая привычка может закончиться штрафом, поскольку манипуляции с телефоном во время движения считаются нарушением ПДД.

По словам эксперта, водитель обязан проложить маршрут заранее — ещё до того, как тронется с места. Если же человек настраивает навигатор в движущемся автомобиле, это расценивается как использование телефона за рулём.

«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД»,пояснила Бачурина РИА «Новости».

Юрист уточнила, что инспектор может расценить как нарушение касание экрана смартфона во время езды. Это касается и ситуаций, когда телефон закреплён в держателе — ответственность не исчезает, если водитель отвлекается от дороги. Чтобы избежать проблем, маршрут лучше задать заранее или воспользоваться голосовым управлением.

Ранее Роскачество напомнило водителям о штрафах за грязные или повреждённые номера. Осенью и зимой знак легко покрывается снегом и грязью, а если его не видно с 20 метров — можно лишиться прав или заплатить до 5 тысяч рублей. В тёмное время суток этот критерий применяется только к заднему номеру, который должен быть освещён штатными фонарями. Причинами нечитаемости могут быть грязь, снег, повреждения, коррозия или неисправность освещения.

