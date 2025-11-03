Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 09:35

Роскачество предупредило о штрафах за грязные или повреждённые номера на авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evtushkova Olga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evtushkova Olga

С наступлением холодного сезона водителям следует тщательно следить за чистотой государственных регистрационных знаков: грязь, снег и повреждения могут привести к штрафам до 5 тысяч рублей или лишению прав. Об этом RT сообщили эксперты Роскачества.

«Перед началом движения необходимо проверять и при необходимости очищать знаки», — отметили специалисты, подчеркнув, что ключевое значение имеет умысел водителя.

По информации Роскачества, знак считается нечитаемым в светлое время суток, если с 20 метров нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру. В тёмное время суток этот критерий применяется только к заднему номеру, который должен быть освещён штатными фонарями. Причинами нечитаемости могут быть грязь, снег, повреждения, коррозия или неисправность освещения.

Если номера загрязнились естественным образом, инспектор может ограничиться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Однако если знаки скрыты плёнкой, бумагой, листьями, закрашены или деформированы, это трактуется как умышленные действия. В таких случаях штраф достигает 5 тысяч рублей или возможна приостановка права управления транспортом на один-три месяца.

Роскачество рекомендует водителям регулярно проверять чистоту номеров перед каждой поездкой и во время длительных остановок, чтобы избежать споров с инспекторами.

Водителей предупредили о штрафе за номера без флага России с 1 января 2025 года
Водителей предупредили о штрафе за номера без флага России с 1 января 2025 года

Кстати, ещё на номере вашего автомобиля в правом нижнем углу непременно должен быть флаг России. За его отсутствие автомобилисту сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей. Ранее в МВД рассказали, нужно ли менять госномер, если на нём нет триколора.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Роскачество
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar