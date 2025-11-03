Роскачество предупредило о штрафах за грязные или повреждённые номера на авто

С наступлением холодного сезона водителям следует тщательно следить за чистотой государственных регистрационных знаков: грязь, снег и повреждения могут привести к штрафам до 5 тысяч рублей или лишению прав. Об этом RT сообщили эксперты Роскачества.

«Перед началом движения необходимо проверять и при необходимости очищать знаки», — отметили специалисты, подчеркнув, что ключевое значение имеет умысел водителя.

По информации Роскачества, знак считается нечитаемым в светлое время суток, если с 20 метров нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру. В тёмное время суток этот критерий применяется только к заднему номеру, который должен быть освещён штатными фонарями. Причинами нечитаемости могут быть грязь, снег, повреждения, коррозия или неисправность освещения.

Если номера загрязнились естественным образом, инспектор может ограничиться предупреждением или штрафом в 500 рублей. Однако если знаки скрыты плёнкой, бумагой, листьями, закрашены или деформированы, это трактуется как умышленные действия. В таких случаях штраф достигает 5 тысяч рублей или возможна приостановка права управления транспортом на один-три месяца.

Роскачество рекомендует водителям регулярно проверять чистоту номеров перед каждой поездкой и во время длительных остановок, чтобы избежать споров с инспекторами.