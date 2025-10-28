В МВД РФ рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии триколора, не обязаны их менять. Об этом пишет РИА «Новости».

Новые требования начали действовать с 1 января 2025 года, когда в силу вступили изменения в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Согласно этим изменениям, наличие изображения флага России на государственных регистрационных знаках стало обязательным. В ведомстве заверили, что замена старых номеров не потребуется.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — подчеркнули в пресс-службе.

В МВД также напомнили, что новые регистрационные подразделения Госавтоинспекции выдают номера в строгом соответствии с действующим национальным стандартом, который предусматривает обязательное изображение флага РФ.

В заключение ведомство напомнило, что за управление автомобилем с нестандартными номерами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Ранее в СПЧ при президенте РФ выступили с инициативой о прекращении выдачи автомобильных номеров без триколора. В настоящее время в России действуют два ГОСТа в отношении автомобильных номеров, что позволяет водителям использовать номера без цветных триколоров. Это не только вопрос эстетики, но и вопрос регулирования единых подходов. Руководитель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что отсутствие триколора может свидетельствовать о пренебрежении к государству.