Пренебрежение к государству: СПЧ призвал запретить номера авто без триколора РФ

В России следует остановить выдачу автомобильных номеров без триколора. С такой инициативой выступили в Совете по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ. Обращение направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, уточнили в пресс-службе ведомства.

Руководитель СПЧ Валерий Фадеев пояснил, что в России одновременно действуют сразу два ГОСТа в отношении автономеров, что позволяет водителям ездить без цветных триколоров на номере. Чиновник подчеркнул, что речь вовсе не об эстетике, а о регулировании единых подходов к указанному вопросу. По его словам, нужно разработать единый стандарт, чтобы не было подобных отклонений и различных трактовок.

‭«То ли владелец автомобиля так показывает своё пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание», — заключил Фадеев.

Напомним, в прошлом году СМИ уже сообщали, что в России предложили нововведение для автомобилистов: выдавать государственные регистрационные знаки, содержащие российский флаг, при постановке на учёт. Такую поправку к ГОСТу подготовил Научный центр безопасности дорожного движения МВД, инициатором изменений стал нынешний глава Курской области Александр Хинштейн, который ранее был депутатом Госдумы.