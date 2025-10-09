Пора готовить деньги: Владельцев старых машин ждёт неприятный сюрприз

Ассоциация российских автомобильных дилеров предложила вернуть обязательный техосмотр для машин старше 15 лет и увеличить его частоту, а также компенсировать часть стоимости при сдаче автомобилей в утилизацию. Но данный законопроект с высокой вероятностью не примут. Об этом журналу «За рулём» сообщил эксперт издания Сергей Зиновьев.

«С высокой вероятностью подобный законопроект не получит одобрения в Правительстве и Госдуме. Люди обычно ездят на старых машинах не потому, что им так нравится, а оттого, что у них нет денег на новые», — сказал он.

Проект предполагает, что автомобили старше 15 лет будут проходить техосмотр дважды в год. Владельцы машин старше 20 лет смогут получить компенсацию от 300 до 400 тысяч рублей при сдаче транспортного средства в утилизацию. Инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения и обновление автопарка. Сейчас документ обсуждается, сроки рассмотрения не определены.

Ранее сообщалось об инициативе запустить государственную программу «Новый автомобиль — каждой семье». Цель предложения — стимулировать обновление автопарка и поддержать отечественных производителей. Автомобили старше 15 лет можно будет сдавать в утилизацию с получением сертификата, который впоследствии будет использоваться при покупке нового автомобиля российского производства.