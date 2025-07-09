Налог на старые машины могут повысить и ввести техосмотр дважды в год
В РОАД разработают законопроект о повышении налога на автомобили старше 15 лет
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На недавней пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обсудили проблему устаревания автопарка страны и пути её решения. Одним из ключевых предложений стала инициатива повысить транспортный налог для владельцев транспортных средств старше 15 лет. По информации Autonews, соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки.
Эксперты РОАД считают важным вести учёт жизненного цикла каждого автомобиля — от момента выхода с завода до утилизации. Для стимулирования обновления автопарка они предлагают активизировать государственные программы утилизации, которые помогут гражданам быстрее заменить старые машины на новые.
В проекте закона, который сейчас проходит юридическую экспертизу, предусматривается не только увеличение налоговой нагрузки на автомобили возрастом более 15 лет, но и обязательное прохождение техосмотра два раза в год. Это направлено на повышение безопасности и экологичности транспортных средств.
По статистике РОАД, средний возраст легковых автомобилей в России составляет около 16 лет, при этом более 39,75 миллиона машин из общего парка свыше 55 миллионов имеют возраст свыше десяти лет. Кроме того, ассоциация прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2025 году примерно на треть, что делает необходимость обновления автопарка ещё более актуальной.
В проекте закона, который сейчас проходит юридическую экспертизу, предусматривается не только увеличение налоговой нагрузки на автомобили возрастом более 15 лет, но и обязательное прохождение техосмотра два раза в год. Это направлено на повышение безопасности и экологичности транспортных средств.
По статистике РОАД, средний возраст легковых автомобилей в России составляет около 16 лет, при этом более 39,75 миллиона машин из общего парка свыше 55 миллионов имеют возраст свыше десяти лет. Кроме того, ассоциация прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2025 году примерно на треть, что делает необходимость обновления автопарка ещё более актуальной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе командования ВС РФ списанные авто из госучреждений будут направляться в зону спецоперации. Иногда такие машины будут использовать всего единожды, но стране это принесёт больше пользы, чем их продажа.