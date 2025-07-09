Налог на старые машины могут повысить и ввести техосмотр дважды в год

На недавней пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обсудили проблему устаревания автопарка страны и пути её решения. Одним из ключевых предложений стала инициатива повысить транспортный налог для владельцев транспортных средств старше 15 лет. По информации Autonews, соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки.

Эксперты РОАД считают важным вести учёт жизненного цикла каждого автомобиля — от момента выхода с завода до утилизации. Для стимулирования обновления автопарка они предлагают активизировать государственные программы утилизации, которые помогут гражданам быстрее заменить старые машины на новые.

В проекте закона, который сейчас проходит юридическую экспертизу, предусматривается не только увеличение налоговой нагрузки на автомобили возрастом более 15 лет, но и обязательное прохождение техосмотра два раза в год. Это направлено на повышение безопасности и экологичности транспортных средств.

По статистике РОАД, средний возраст легковых автомобилей в России составляет около 16 лет, при этом более 39,75 миллиона машин из общего парка свыше 55 миллионов имеют возраст свыше десяти лет. Кроме того, ассоциация прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2025 году примерно на треть, что делает необходимость обновления автопарка ещё более актуальной.

В проекте закона, который сейчас проходит юридическую экспертизу, предусматривается не только увеличение налоговой нагрузки на автомобили возрастом более 15 лет, но и обязательное прохождение техосмотра два раза в год. Это направлено на повышение безопасности и экологичности транспортных средств.

По статистике РОАД, средний возраст легковых автомобилей в России составляет около 16 лет, при этом более 39,75 миллиона машин из общего парка свыше 55 миллионов имеют возраст свыше десяти лет. Кроме того, ассоциация прогнозирует снижение продаж новых автомобилей в 2025 году примерно на треть, что делает необходимость обновления автопарка ещё более актуальной.