Значительно превысил скорость: Полиция Испании раскрыла детали ДТП, в котором погиб Диогу Жота
Погибший в ДТП футболист Диогу Жота серьёзно превысил скорость перед аварией
Похороны Диогу Жоты. Обложка © ТАСС / AP
Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб футболист английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. По данным испанской полиции, спортсмен значительно превысил скорость на автомагистрали перед ДТП.
На данный момент региональная гражданская гвардия продолжает подготавливать экспертное заключение, оно находится уже на финальной стадии. По имеющимся данные, все доказательства указывают на то, что за рулём был именно Диогу Жота.
Эксперты также продолжают изучать следы колёс. По предварительной информации, спортсмен совершил обгон, в результате которого на автомобиле лопнула шина. Именно из-за этого машина с футболистом и его братом улетела с дороги и загорелась.
Трагическое ДТП унесло жизни 28-летнего Жоты и его 25-летнего брата Андре да Силвы, футболиста «Пенафиела». Катастрофа произошла 3 июля на испанской автомагистрали А-52. Сообщается, что Жота отменил авиаперелёт по совету врачей после перенесённой операции на лёгких. Братья направлялись в Сантандер, откуда планировали отправиться на пароме в Англию. Известно, что за десять дней до гибели Жота женился, у него осталось трое детей.