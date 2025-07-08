Значительно превысил скорость: Полиция Испании раскрыла детали ДТП, в котором погиб Диогу Жота

Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб футболист английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. По данным испанской полиции, спортсмен значительно превысил скорость на автомагистрали перед ДТП.

На данный момент региональная гражданская гвардия продолжает подготавливать экспертное заключение, оно находится уже на финальной стадии. По имеющимся данные, все доказательства указывают на то, что за рулём был именно Диогу Жота.