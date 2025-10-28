Водителей предупредили о штрафе за номера без флага России с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года езда на автомобиле с номерами без флага России приравнена к нарушению правил дорожного движения. Водителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Об этом следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2025 году в России вступил в силу новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому все новые и перерегистрируемые номера автомобилей должны содержать изображение флага России в правом нижнем углу. Нововведение обязательно для всех регистраций после 1 января 2025 года. Управление автомобилем без российского триколора на номере приравнено к использованию нестандартных знаков, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Стоит отметить, что владельцы автомобилей, получившие номера до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага России, не обязаны их менять. Новые требования начали действовать с 1 января 2025 года в рамках изменений ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которые сделали изображение российского триколора обязательным на новых и перерегистрируемых номерах. В ведомстве подчеркнули, что замена старых номеров не требуется.