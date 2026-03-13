Заблудились без интернета? Москвичам рассказали, как ориентироваться по звёздам

Даже при интенсивной городской подсветке в центре столицы можно сориентироваться по небесным телам, если знать ключевые астеризмы. Сотрудники Московского физико-технического института рассказали Агентству городских новостей «Москва» практические рекомендации по нахождению севера в городской среде.

В МФТИ напомнили, что в тёмное время суток главным путеводителем человека всегда была Полярная звезда, чьё положение неизменно указывает на географический Север. Вопреки устоявшемуся заблуждению, этот небесный объект не отличается высокой интенсивностью свечения, из-за чего в условиях столичного мегаполиса его не всегда удаётся разглядеть без специальных приборов.

Зато отличным подспорьем для определения сторон света становится астеризм Большой Ковш, входящий в созвездие Большой Медведицы, — его семь ярких звёзд отчётливо видны даже с затемнённых улиц.

Чтобы вычислить местоположение Полярной звезды, специалисты советуют использовать две крайние точки «стенки» ковша: через звёзды Дубхе и Мерак прокладывают воображаемую линию, а затем отмеряют по ней расстояние, равное пятикратному промежутку между этими ориентирами. Конечная точка этого маршрута и укажет на Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы. Следуя этой методике, можно точно определить вектор на север, даже если сам ориентир скрыт от глаз городской засветкой.

Днём же, как отметили в институте, лучшим навигатором выступает Солнце. Представитель пресс-службы уточнил, что ориентироваться по дневному светилу предельно просто: его восход происходит на востоке, а закат — на западе. В полуденные часы летом Солнце даст примерное направление на юг, тогда как зимой в это же время оно будет указывать на север.

