Цифровой след: Эксперт рассказал, как телефон узнаёт о наших желаниях без прослушки

Чувство, что телефон подслушивает разговоры и тут же показывает рекламу услышанного, знакомо многим. Однако на самом деле механизм контекстной рекламы работает совсем иначе, и для корпораций невыгодно вести тотальную слежку за пользователями. Во время общения с Life.ru генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов объяснил, какие реальные данные используют алгоритмы, чтобы предсказывать желания потребителей.

В 95% случаев ваш смартфон не тратит ресурсы процессора на расшифровку вашей болтовни о покупке нового пылесоса. С технической точки зрения круглосуточная прослушка миллиарда устройств — это дорогая, энергозатратная и юридически самоубийственная затея для любой корпорации. Постоянная передача аудиопотока на серверы съест заряд вашего аккумулятора к обеду, а штрафы от регуляторов за тайную слежку исчислялись бы триллионами. Зачем корпорациям этот анахронизм, если вы сами добровольно сдаёте им себя с потрохами каждую секунду? Смартфону достаточно того, что он знает о вас прямо сейчас. Владимир Виноградов Генеральный директор Pro-Vision Communications

Поисковый шлейф

Вы ещё не успели договорить фразу «купить зимние шины», а ваши пальцы уже отстучали её в поисковой строке. С этого момента вы подписали невидимый контракт. Браузер передал сигнал рекламной сети, та выставила ваш профиль на мгновенный аукцион, и ближайший дилер купил право показать вам баннер. Даже если вы передумали и купили шины в соседнем дворе за наличные, цифровой след остался. Реклама живёт не в вашем настоящем, а в вашем вчерашнем дне.

Геолокация и корреляции

Ваш телефон круглосуточно пишет трек. Он точно знает, что во вторник вечером вы провели сорок минут внутри здания с кадастровым номером автосалона. Соединить точку А и точку Б для нейросети — задача на три наносекунды. Телефон не слышал, как вы торговались до хрипоты, ему хватило координат.

Поведение ближайшего круга

Вы обсуждаете поездку в Карелию с другом. Друг вчера гуглил базы отдыха, его устройство находится в постоянной Bluetooth и Wi-Fi-близости с вашим, у вас пересекаются паттерны поведения, они состоят в одних чатах. Алгоритм делает вывод: «Там, где один ищет базу отдыха, второй тоже скоро захочет». И вот вы видите баннер с карельскими домиками, хотя сами ещё даже не открывали поисковик.

Ошибка выжившего и предвзятость подтверждения

За день мы видим около трёх-четырёх тысяч рекламных сообщений. Когда после разговора про корм для рыб вы внезапно видите банку Tetra в ленте, происходит магия апофении — вы запоминаете это попадание в яблочко. При этом пятьдесят раз, когда после споров о политике вам предлагали купить квартиру в Мурино, ваш мозг просто стёр как визуальный мусор.

«Цифровая матрица настолько плотно сплелась с нашей повседневностью, что научилась предсказывать желания по косвенным признакам. Она анализирует тысячи микросигналов: скорость скроллинга, время задержки взгляда на картинке, уровень заряда батареи, язык клавиатуры и даже угол наклона телефона в руке. Единственное утешение здесь — осознавать, что алгоритм ошибается куда чаще, чем кажется», — заключил эксперт.

Ранее 43-летняя Татьяна из Москвы обнаружила шпионское устройство в кофемашине, которую ей подарил бывший муж. После развода с Виталием женщина получила от него презент — кофемашину. Проявленная щедрость насторожила её, так как ранее бывший муж подобных жестов не делал. Сомнения заставили Татьяну отнести аппарат в сервис. Мастера разобрали корпус и нашли внутри спрятанное подслушивающее устройство.