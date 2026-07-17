«Оранжевая точка — сигнал тревоги»: Киберэксперт рассказал, как распознать прослушку в смартфоне

Мошенники действительно могут прослушивать телефон, но для этого им не нужно подключаться к линии оператора, как в кино. Вредоносная программа устанавливается на смартфон и получает доступ к микрофону, специальным возможностям системы и другим чувствительным разрешениям, рассказал RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, после установки вирус может записывать разговоры, происходящие рядом с устройством, в том числе во время звонка — особенно если включена громкая связь. Эксперт отметил, что одного стопроцентного признака прослушки не существует, но есть заметный сигнал: индикатор использования микрофона в тот момент, когда человек не звонит, не записывает голосовые сообщения и не использует голосового помощника.

На iPhone при обращении приложения к микрофону появляется оранжевая точка, а на современных Android — зелёный индикатор. Нажав на него или открыв панель конфиденциальности, можно увидеть, какое именно приложение получило доступ к микрофону.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему с устройствами Apple: они убеждают подростков войти в чужой аккаунт iCloud, например, под предлогом срочной помощи с билетами или документами, после чего блокируют гаджет и требуют деньги за разблокировку, угрожая удалением данных или потерей доступа. Об этом сообщили в МВД России.