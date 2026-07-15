Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 13:23

«Ваш тариф устарел»: Раскрыт новый способ мошенничества через домашний интернет

Эксперт Двилянский: Мошенники стали звонить под предлогом настройки роутера

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Злоумышленники активно осваивают новую легенду — звонки под видом настройки роутера или улучшения сигнала. О том, как работает эта схема, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, сценарий всегда развивается по одному шаблону. Абоненту сообщают о некоем сбое и просят продиктовать код, который якобы только что пришёл в смс для фиксации согласия на диагностику. На деле этот набор цифр — пароль для входа в личный кабинет на сайте оператора, а в худшем случае — на портал госуслуг.

Специалист в беседе с RT подчеркнул аксиому: ни один реальный провайдер никогда не запрашивает полный код из сообщения для так называемого подтверждения. Донести это правило до каждого абонента — первостепенная задача.

Дальше мошенники могут предложить установить «фирменную утилиту для оптимизации Wi-Fi» или открыть удалённый доступ к экрану под предлогом диагностики. Часто такие звонки совершаются после того, как человек искал в Сети способы ускорить интернет, либо действуют методом массового обзвона.

Согласившись загрузить предложенную программу, жертва получает либо троян-стилер, ворующий логины и пароли из браузера, либо вполне легальный софт для удалённого управления, который тут же подключается к серверу преступника.

Кроме того, в жилых домах всё чаще разворачивают фальшивые открытые Wi-Fi-сети с названиями, маскирующимися под операторские. Подключившись к такой ловушке, человек пропускает весь свой трафик через прокси-сервер злоумышленников, которые собирают пароли от всех посещаемых сайтов, включая почту и банки.

Главным оружием против подобных атак Двилянский назвал критическое мышление и обязательную перепроверку через официальные источники. Если звонящий просит код из смс, PIN от роутера или предлагает установить постороннее ПО — нужно немедленно прервать разговор и самостоятельно набрать службу поддержки по номеру с официального сайта.

При визите «мастера» специалист посоветовал требовать удостоверение, сверять его с фотографией на портале оператора и не стесняться звонить в диспетчерскую для подтверждения заявки. Эти простые действия способны уберечь от потери денег и доступа к важным аккаунтам.

Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок
Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок

Кроме того, мошенники всё чаще воруют чужие снимки из интернета, размещают привлекательные объявления о сдаче жилья и требуют предоплату за бронь. Эксперты предупреждают, что переводить деньги незнакомцам до личной встречи нельзя — сначала нужно приехать, осмотреть квартиру и проверить документы, а спешка собеседника почти гарантированно указывает на обман.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar