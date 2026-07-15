«Ваш тариф устарел»: Раскрыт новый способ мошенничества через домашний интернет

Злоумышленники активно осваивают новую легенду — звонки под видом настройки роутера или улучшения сигнала. О том, как работает эта схема, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, сценарий всегда развивается по одному шаблону. Абоненту сообщают о некоем сбое и просят продиктовать код, который якобы только что пришёл в смс для фиксации согласия на диагностику. На деле этот набор цифр — пароль для входа в личный кабинет на сайте оператора, а в худшем случае — на портал госуслуг.

Специалист в беседе с RT подчеркнул аксиому: ни один реальный провайдер никогда не запрашивает полный код из сообщения для так называемого подтверждения. Донести это правило до каждого абонента — первостепенная задача.

Дальше мошенники могут предложить установить «фирменную утилиту для оптимизации Wi-Fi» или открыть удалённый доступ к экрану под предлогом диагностики. Часто такие звонки совершаются после того, как человек искал в Сети способы ускорить интернет, либо действуют методом массового обзвона.

Согласившись загрузить предложенную программу, жертва получает либо троян-стилер, ворующий логины и пароли из браузера, либо вполне легальный софт для удалённого управления, который тут же подключается к серверу преступника.

Кроме того, в жилых домах всё чаще разворачивают фальшивые открытые Wi-Fi-сети с названиями, маскирующимися под операторские. Подключившись к такой ловушке, человек пропускает весь свой трафик через прокси-сервер злоумышленников, которые собирают пароли от всех посещаемых сайтов, включая почту и банки.

Главным оружием против подобных атак Двилянский назвал критическое мышление и обязательную перепроверку через официальные источники. Если звонящий просит код из смс, PIN от роутера или предлагает установить постороннее ПО — нужно немедленно прервать разговор и самостоятельно набрать службу поддержки по номеру с официального сайта.

При визите «мастера» специалист посоветовал требовать удостоверение, сверять его с фотографией на портале оператора и не стесняться звонить в диспетчерскую для подтверждения заявки. Эти простые действия способны уберечь от потери денег и доступа к важным аккаунтам.

Кроме того, мошенники всё чаще воруют чужие снимки из интернета, размещают привлекательные объявления о сдаче жилья и требуют предоплату за бронь. Эксперты предупреждают, что переводить деньги незнакомцам до личной встречи нельзя — сначала нужно приехать, осмотреть квартиру и проверить документы, а спешка собеседника почти гарантированно указывает на обман.