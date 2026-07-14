Россиян предупредили о новой схеме мошенников при аренде жилья

Мошенники всё чаще копируют чужие фотографии из сети, публикуют заманчивые объявления о найме жилья и требуют предоплату за «бронирование». Доцент Финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко в беседе с RT рассказал, как не попасться на эту уловку.

Специалист категорически не советует переводить деньги незнакомым людям до личной встречи. Оптимальный вариант — приехать посмотреть квартиру, проверить документы и только потом передавать средства. Если собеседник подгоняет и настаивает на немедленной оплате, это почти гарантированный признак обмана.

Эксперт также рекомендует включать двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах — даже при утечке пароля это станет надёжной защитой. Кроме того, он предостерегает от ввода кодов из SMS или пуш-уведомлений на подозрительных сайтах. Адрес ресурса стоит проверять через общедоступные Whois-сервисы, которые показывают дату создания и владельца домена.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники используют посуточные квартиры для кражи денег у москвичей. По данным прокуратуры, деньги могут передаваться и внутри арендованных помещений, куда людей направляют под разными предлогами.