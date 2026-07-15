Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок

Минцифры предложило порядок компенсации ущерба россиянам, которые перевели деньги под влиянием телефонных мошенников. Это следует из проекта постановления ведомства.

По предложенной схеме, пострадавший сначала обращается в банк и заявляет, что перевод был совершен из-за действий аферистов.

После этого кредитная организация должна проверить, могла ли она сама остановить операцию как подозрительную и выполнила ли все требования закона.

Если банк признает, что действовал корректно, он не будет возмещать деньги самостоятельно, а направит обращение оператору связи.

Оператор, в свою очередь, должен будет выяснить, мог ли он вовремя определить подозрительный номер и принять необходимые меры. Если ошибка была на стороне провайдера, компенсацию пострадавшему должен выплатить именно он.

Банк или оператор связи должны будут возместить ущерб в течение 30 дней. Если речь идёт о трансграничном переводе, срок составит до 60 дней.

В Минцифры уточнили, что итоговое решение можно будет оспорить.

Право россиян на компенсацию ущерба от телефонных мошенников вошло во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который Владимир Путин подписал в июне.