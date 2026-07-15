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Регион
15 июля, 10:22

Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок

Минцифры предложило порядок компенсаций жертвам мошенников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минцифры предложило порядок компенсации ущерба россиянам, которые перевели деньги под влиянием телефонных мошенников. Это следует из проекта постановления ведомства.

По предложенной схеме, пострадавший сначала обращается в банк и заявляет, что перевод был совершен из-за действий аферистов.

После этого кредитная организация должна проверить, могла ли она сама остановить операцию как подозрительную и выполнила ли все требования закона.

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Если банк признает, что действовал корректно, он не будет возмещать деньги самостоятельно, а направит обращение оператору связи.

Оператор, в свою очередь, должен будет выяснить, мог ли он вовремя определить подозрительный номер и принять необходимые меры. Если ошибка была на стороне провайдера, компенсацию пострадавшему должен выплатить именно он.

Банк или оператор связи должны будут возместить ущерб в течение 30 дней. Если речь идёт о трансграничном переводе, срок составит до 60 дней.

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В Минцифры уточнили, что итоговое решение можно будет оспорить.

Право россиян на компенсацию ущерба от телефонных мошенников вошло во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который Владимир Путин подписал в июне.

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Марина Фещенко
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