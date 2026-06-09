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Регион
9 июня, 12:02

В Госдуме одобрили «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В России появится новый инструмент защиты от кибермошенников — через портал «Госуслуги» можно будет оперативно сообщать о подозрительных контактах. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Госдума утвердила законопроект, который предусматривает внедрение на «Госуслугах» специальной функции для пользователей, столкнувшихся с попытками обмана. Речь идёт о так называемой «тревожной кнопке». С её помощью граждане смогут отправлять уведомления о возможных действиях мошенников напрямую в государственную информационную систему «Антифрод».

Далее сигнал будет автоматически направляться в банки и операторам связи. Это позволит быстрее реагировать на подозрительные операции и блокировать действия злоумышленников. При этом порядок дальнейших действий финансовых организаций и телеком-компаний после получения таких уведомлений определит правительство России. Новая система стала частью второго пакета законодательных мер, направленных на усиление борьбы с кибермошенничеством и защиту граждан в цифровой среде.

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Ранее сообщалось, что с 1 июня на портале «Госуслуги» стала доступна функция получения судебной корреспонденции. Новая система позволит гражданам своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют, а сторонам — быстрее получать уведомления и процессуальные документы.

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Милена Скрипальщикова
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