Предупреди в один клик: МЧС прорабатывает цифровой сервис для туристов после публикации Life.ru

МЧС России дало официальный ответ на инициативу об упрощении уведомлений о туристических маршрутах. Об этом Life.ru сообщил сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

По его словам, в ведомстве заявили о цифровизации системы оповещений и отдельно отметили, что рассматривают возможность направления информации через современные государственные сервисы.

Гибатдинов назвал это сигналом, что проблема признана, а работа в этом направлении уже идёт.

Чем проще и удобнее будет процедура уведомления о маршруте, тем больше туристов станут ею пользоваться. А значит — спасатели смогут быстрее реагировать в экстренных ситуациях, что напрямую связано с сохранением жизни и здоровья людей. Айрат Гибатдинов Сенатор

«Очень надеюсь, что в ближайшее время возможность информирования через «Госуслуги» или иные удобные цифровые сервисы будет реализована. Это станет важным шагом для обеспечения безопасности наших туристов и развития культуры ответственного туризма в стране», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что с началом весенне-летнего сезона всё больше россиян отправляются в походы по труднодоступным маршрутам, где выше риски для жизни и здоровья. На этом фоне было предложено упростить порядок уведомления МЧС о туристических поездках. Сейчас, согласно действующему порядку, уведомлять МЧС о походах по труднодоступной местности обязаны туроператоры, инструкторы-проводники, сами туристы и группы. Эти данные нужны спасателям, чтобы быстрее начинать поиск и оперативно реагировать при ЧП.