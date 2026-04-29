Горы по колено: «Диким» туристам могут разрешить сообщать о маршрутах через «Госуслуги»

С началом весенне-летнего сезона растёт число туристов, отправляющихся в походы по труднодоступной местности, что сопряжено с повышенным риском для жизни, здоровья и имущества граждан. Депутат фракции КПРФ в Госдуме Артём Прокофьев совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибатдиновым предложили упростить для туристов процесс информирования МЧС о своих планах, чтобы минимизировать риски. Парламентарии предлагают дать людям возможность сообщать о планируемом путешествии через «Госуслуги». Соответствующее обращение, оказавшееся в распоряжении Life.ru, депутаты направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 252 (п. 2) МЧС России в 2023 году утвердило новый порядок информирования о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности. Уведомлять территориальные органы МЧС обязаны: юридические лица и ИП в сфере туризма; инструкторы-проводники; сами туристы и туристские группы. Такое информирование необходимо для быстрого поиска и оказания помощи, а также оперативного получения данных о возможных угрозах.

Сейчас направить уведомление о туристском мероприятии можно тремя способами: заказным письмом, личным обращением или через форму на официальном сайте МЧС. При этом требуется указывать ФИО, адреса, телефоны всех участников, информацию о маршруте, местах ночлега, средствах связи и передвижения. Но если организации и ИП обычно выполняют это требование, то самостоятельные — или так называемые «дикие» туристы — нет.

Впереди лето — и туристов, которые решат, что им горы по колено, а в тайге они будут как дома, станет намного больше. При этом, согласно открытым данным, о своих планах сообщает лишь треть таких экстремалов. В результате, когда случается что-то плохое — люди попадают под лавины, теряются в тайге, получают на маршрутах травмы, переохлаждения, то рискуют не дождаться помощи или получить её слишком поздно. Потому что спасатели и поисковики-волонтёры в случае с «дикими» туристами обычно не знают, откуда они шли и куда, сколько в группе пострадавших, что у них с собой из полезного — еда, вода, фонари, палатки, спички и так далее, есть ли им чем утеплиться, могут ли они подать сигнал. Из-за этого тратятся часы и даже дни на поиски людей, которым помощь может быть необходима срочно. Артём Прокофьев Депутат фракции КПРФ, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Самый громкий случай из последних — это пропажа семьи Усольцевых, которых пока так и не нашли. Уже после него произошло ЧП с туристами в Бурятии, погибла группа на снегоходах в Пермском крае, два туриста погибли и ещё пятеро обморозились на Камчатке.

По словам добровольцев «ЛизаАлерт», когда нет так называемой «точки входа» туристов, задача найти их усложняется в разы. Возможность легко и быстро через «Госуслуги» сообщить службам эту самую «точку входа» — это дополнительный шанс на то, что люди даже в случае беды не погибнут.

«Понятно, что почти каждый человек уверен — с ним ничего плохого не случится, и не все, к сожалению, даже через «Госуслуги» станут регистрироваться. Но всё же шансы на то, что станет больше тех, кто сообщит о своих планах, гораздо выше: одно дело — заморочиться с отправкой заказного письма или личным визитом в региональное управление МЧС — и совсем другое сделать пару кликов в личном кабинете на «Госуслугах», — заключил Прокофьев.

Ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. Компания из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четверых приятелей отправилась на рыбалку 18 апреля и перестала выходить на связь. Путешественники планировали рыбачить вдоль реки Балаза, продвигаясь к водоему Катэн. Поисковая операция благополучно завершилась. Рыбаков, считавшихся пропавшими, нашлись спустя двое суток, проведённых в лесу.