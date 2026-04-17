Эксперт по выживанию объяснил возможные причины гибели семьи Усольцевых

В Красноярском крае специалист по выживанию рассказал о возможных причинах гибели семьи Усольцевых. Об этом сообщает RG.ru. Эксперт Олег Тайга считает, что пропавшая более полугода назад в тайге семья могла погибнуть от переохлаждения.

По словам эксперта, в конце сентября прошлого года Сергей, Ирина и Арина Усольцевы попали под сильный снегопад и промокли. Тайга отметил, что наиболее опасной является погода с температурой около нуля градусов или немного выше. В таких условиях туристы часто недооценивают риск. Специалист полагает, что семья пыталась найти укрытие среди каменных россыпей — курумников.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Они совершали однодневный поход в районе хребта Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. После исчезновения были организованы масштабные поисковые операции. В них применялись вертолёты, дроны и участвовали сотни спасателей. Эти усилия не позволили обнаружить следы семьи или их собаки породы корги. Расследование рассматривало несколько возможных объяснений. Среди них были несчастный случай, нападение диких животных, а также убийство или инсценировка исчезновения. Однако ни одна из этих версий не получила подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых. Операция проходит в Партизанском районе с 17 по 19 апреля. В ней участвуют около десяти человек, включая следователей, спасателей и волонтёров. Пресс-секретарь регионального Следственного комитета Юлия Арбузова указала, что главной трудностью является заснеженная территория. Сложный рельёф тайги также существенно затрудняет поисковые работы. Эта операция стала одной из самых масштабных в регионе. Предыдущие активные поиски проводились в январе текущего года, но они не принесли результатов.