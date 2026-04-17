Под Красноярском возобновлены поиски семьи Усольцевых

Спасатели используют беспилотники для поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В заявлении сказано, что спасатели обследуют конкретный участок местности, отметив, что в районе Кутурчинского Белогорья сохраняется снежный покров.

Ранее стало известно, что представители полиции, Следственного комитета и спасатели намерены в мае выехать в район в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, для возобновления поисковых работ. Специалисты должны оценить обстановку и после дать указания добровольцам «ЛизаАлерт».