Специалисты планируют выехать на место исчезновения Усольцевых в мае

Следователи, спасатели и полицейские намерены в мае выехать в район в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, для возобновления поисковых работ. Об этом РИА «Новости» рассказала представительница отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По словам Чооду, правоохранители и спасатели на месте оценят обстановку и возможность продолжения поисков. После этого станет ясно, в каком формате добровольцы смогут участвовать в дальнейших поисковых мероприятиях.

Ранее стало известно, что следы Усольцевых за зиму могли затереться. По словам поисковиков, весной найти прежние следы будет уже крайне сложно, поэтому придётся искать другие варианты продолжения операции. Активная фаза поисков завершилась в октябре, после чего работа перешла в более точечный формат.