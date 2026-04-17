Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:09

СК раскрыл детали возобновлённых поисков семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / usoltseva_psy

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года, возобновлены, но основную сложность по-прежнему составляет заснеженная территория и сложный рельеф тайги. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Поиски ведутся в Партизанском районе, там работают около десяти человек — следователи, спасатели и представители «ЛизаАлерт».

«Основная сложность в поисках – снег, то есть заснеженная территория», — пояснила Арбузова.

Нынешняя операция продлится с 17 по 19 апреля. Следователи и спасатели прилагают все усилия, но сложный рельеф и погода в тайге по-прежнему существенно затрудняют работу.

Поиски, ставшие одними из самых масштабных в регионе. В последний раз работы возобновлялись в январе 2026 года, но результатов не дали.

В деле пропавшей в тайге семьи Усольцевых появился тревожный поворот
Семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в район хребта Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Несмотря на беспрецедентные по масштабу поиски с участием вертолётов, дронов и сотен спасателей, не удалось найти ни следов семьи, ни их собаки породы корги. Рассматривались различные версии: от несчастного случая и нападения диких животных до убийства браконьерами и инсценировки исчезновения ради побега за границу, однако ни одна из них не подтвердилась.

Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar