С 1 июня на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспонденцию

Сегодня, 1 июня, на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспондецию. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Функцию внедрили по поручению главы инстанции Игоря Краснова.

«Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам — оперативно получать извещения и документы, а судам — снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции», — говорил Краснов в ходе недавнего семинара-совещания по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

