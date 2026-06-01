1 июня, 11:21

С 1 июня на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспонденцию

Статуя Фемиды — богини правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Сегодня, 1 июня, на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспондецию. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Функцию внедрили по поручению главы инстанции Игоря Краснова.

«Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам — оперативно получать извещения и документы, а судам — снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции», — говорил Краснов в ходе недавнего семинара-совещания по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

Ранее МЧС России решило проработать вопрос создания цифрового сервиса оповещения ведомства о новых туристических группах. Life.ru писал об этой инициативе. Она особенно актуальна, учитывая начавшийся сезон активного отдыха.

Матвей Константинов
