С 1 июня на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспонденцию
Статуя Фемиды — богини правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Сегодня, 1 июня, на «Госуслугах» появилась возможность получать судебную корреспондецию. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Функцию внедрили по поручению главы инстанции Игоря Краснова.
«Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам — оперативно получать извещения и документы, а судам — снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции», — говорил Краснов в ходе недавнего семинара-совещания по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.
Ранее МЧС России решило проработать вопрос создания цифрового сервиса оповещения ведомства о новых туристических группах. Life.ru писал об этой инициативе. Она особенно актуальна, учитывая начавшийся сезон активного отдыха.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.