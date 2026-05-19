В Госдуме предложили через «Госуслуги» разъяснять россиянам новые законы

Депутаты Госдумы предложили создать на портале «Госуслуги» отдельную страницу с информацией о новых законах. Обращение фракция «Новые люди» направила главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет РИА «Новости».

«Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале «Госуслуги» отдельной системы оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время», — говорится в документе.

По задумке авторов, сервис не должен заменять официальную публикацию правовых актов. Его задача — помочь гражданам вовремя узнавать о важных изменениях и понимать, как они повлияют на повседневную жизнь.

Пользователь сможет получать уведомления по интересующим темам: семья и дети, пенсии, соцподдержка, налоги, ЖКХ, транспорт, образование, медицина, работа, бизнес, самозанятость, воинская обязанность и миграционные вопросы. В Госдуме считают, что такой механизм сделает правовые изменения понятнее и доступнее для россиян.

Кроме того, в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для отключения домашнего интернета. По задумке, это будет юридически значимый механизм. Человек заходит в личный кабинет (подтверждая личность), выбирает оператора, указывает адрес и номер договора или лицевого счёта, а также желаемую дату отключения услуги.