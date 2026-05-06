Депутаты хотят создать на «Госуслугах» сервис для отключения домашнего интернета

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с коллегами из фракции «Новые люди» направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Парламентарии предлагают создать на портале «Госуслуги» специальный сервис для разрыва договоров с провайдерами домашнего интернета, передаёт РИА «Новости».

По задумке, это будет юридически значимый механизм. Человек заходит в личный кабинет (подтверждая личность), выбирает оператора, указывает адрес и номер договора или лицевого счёта, а также желаемую дату отключения услуги.

Система сразу покажет наличие задолженности, необходимость вернуть арендованное оборудование (роутер, приставку), а также сумму возможного остатка денег. После отправки заявления пользователь получит электронное подтверждение со статусом рассмотрения и дальнейшей инструкцией.

Авторы подчёркивают: сервис не отменяет урегулирование финансовых споров, но фиксирует волю гражданина на расторжение договора. Это позволит избежать необоснованных начислений после того, как человек фактически перестал пользоваться услугой, и снизит количество тяжб с операторами. Инициатива продолжает логику превращения «Госуслуг» в единое окно для решения повседневных проблем.

Ранее «Новые люди» выступили против идеи Минцифры ввести доплату за трафик. Вячеслав Даванков выступил с резкой критикой инициативы Минцифры о доплате за трафик свыше 15 Гб и призвал ведомство остановиться. В своём обращении депутат напомнил, что Россия долгие годы была мировым лидером в цифровизации — госуслуги, мобильный банкинг, СБП, электронные подписи, которые вызывали гордость и оставались эталоном даже на фоне Европы.