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Регион
Опубликовано 1 апреля, 13:24

«Интернет для богатых»: В Госдуме против идеи Минцифры ввести доплату за трафик

Депутат Даванков предостерёг Минцифры от доплаты за трафик свыше 15 Гб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Первый зампред партии «Новые люди» Вячеслав Даванков выступил с резкой критикой инициативы Минцифры о доплате за трафик свыше 15 Гб и призвал ведомство остановиться. В своём обращении депутат напомнил, что Россия долгие годы была мировым лидером в цифровизации — госуслуги, мобильный банкинг, СБП, электронные подписи, которые вызывали гордость и оставались эталоном даже на фоне Европы.

Тем тяжелее, по словам парламентария, наблюдать, как Минцифры берёт курс на обратное развитие. Речь не только о блокировках, к которым уже привыкли, а об открытом создании цифрового неравенства. Поводом для критики стала инициатива ввести доплату за трафик свыше 15 ГБ — 150 рублей за гигабайт, что, по сути, превращается в платный доступ к полноценному интернету.

Даванков подчеркнул: такая мера не решает проблему с доступностью сервисов VPN, она делает полноценный Интернет привилегией для обеспеченных. Люди с высокими доходами продолжат пользоваться западными нейросетями, современными сервисами и передовыми инструментами, которые дают конкурентное преимущество в учёбе, работе и бизнесе. Те же, у кого доходы скромнее, окажутся в «Интернете для бедных» — без доступа к тем же возможностям и знаниям, и как в кастовом обществе будут лишены шанса продвинуться наверх.

«Мы платили налоги, чтобы цифровую инфраструктуру строили для всех. Делали технологии доступными. Сокращали разрыв между столицами и регионами, делали так, чтобы успеха в России мог добиться каждый независимо от стартовых позиций», напомнил депутат. Он призвал Минцифры одуматься, не рушить созданное, а продолжить строить равные возможности для всех граждан.

Глава Минцифры Шадаев выступил против введения ответственности за VPN
Глава Минцифры Шадаев выступил против введения ответственности за VPN

Напомним, перед Минцифры поставлена задача снизить объёмы использования VPN-сервисов внутри страны. Ведомству предстоит реализовать утверждённые на государственном уровне решения по ограничению доступа к отдельным иностранным интернет-ресурсам.

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Юрий Лысенко
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