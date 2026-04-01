«Интернет для богатых»: В Госдуме против идеи Минцифры ввести доплату за трафик

Первый зампред партии «Новые люди» Вячеслав Даванков выступил с резкой критикой инициативы Минцифры о доплате за трафик свыше 15 Гб и призвал ведомство остановиться. В своём обращении депутат напомнил, что Россия долгие годы была мировым лидером в цифровизации — госуслуги, мобильный банкинг, СБП, электронные подписи, которые вызывали гордость и оставались эталоном даже на фоне Европы.

Тем тяжелее, по словам парламентария, наблюдать, как Минцифры берёт курс на обратное развитие. Речь не только о блокировках, к которым уже привыкли, а об открытом создании цифрового неравенства. Поводом для критики стала инициатива ввести доплату за трафик свыше 15 ГБ — 150 рублей за гигабайт, что, по сути, превращается в платный доступ к полноценному интернету.

Даванков подчеркнул: такая мера не решает проблему с доступностью сервисов VPN, она делает полноценный Интернет привилегией для обеспеченных. Люди с высокими доходами продолжат пользоваться западными нейросетями, современными сервисами и передовыми инструментами, которые дают конкурентное преимущество в учёбе, работе и бизнесе. Те же, у кого доходы скромнее, окажутся в «Интернете для бедных» — без доступа к тем же возможностям и знаниям, и как в кастовом обществе будут лишены шанса продвинуться наверх.

«Мы платили налоги, чтобы цифровую инфраструктуру строили для всех. Делали технологии доступными. Сокращали разрыв между столицами и регионами, делали так, чтобы успеха в России мог добиться каждый независимо от стартовых позиций», — напомнил депутат. Он призвал Минцифры одуматься, не рушить созданное, а продолжить строить равные возможности для всех граждан.

Напомним, перед Минцифры поставлена задача снизить объёмы использования VPN-сервисов внутри страны. Ведомству предстоит реализовать утверждённые на государственном уровне решения по ограничению доступа к отдельным иностранным интернет-ресурсам.