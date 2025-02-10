Десятки законов: Власти России готовят масштабные поправки против кибермошенничества

В России готовят масштабные изменения в законодательстве для борьбы с киберпреступностью. Пакет поправок, разработанный по поручению президента Владимира Путина, уже скоро рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК.

Ключевые меры включают запрет на использование иностранных мессенджеров для связи с клиентами, обязательную идентификацию через ЕСИА для подачи объявлений на маркетплейсах и маркировку звонков от организаций. Также абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы и спама, а для получения микрозаймов онлайн потребуется биометрическое подтверждение.

Госорганам в рамках оперативно-розыскной деятельности будет предоставлено право запрашивать сведения из информационных систем операторов связи. Также запрещается ввоз, покупка, продажа, хранение и использование иностранных спутниковых систем, запрещённых в России или в ЕврАзЭС.