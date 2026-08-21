«Жить рядом с розеткой»: Назван главный признак износа аккумулятора смартфона

Если смартфон, который раньше спокойно доживал до вечера, стал просить розетку уже к середине дня, не спешите обвинять новые приложения. IT-эксперт Сергей Вильянов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» утверждает: главная причина часто кроется не в софте, а в изношенном аккумуляторе.

Первый шаг — проверить состояние батареи в настройках. Современные смартфоны показывают её максимальную ёмкость. Если показатель упал до 80–85%, это серьёзный повод задуматься о замене.

«После рубежа 80–85% ресурс начинает снижаться очень быстро, и со временем придётся фактически жить рядом с розеткой», — предупреждает специалист.

Впрочем, бывают и другие причины. Иногда выходит неудачная прошивка, из-за которой процессор работает активнее обычного — и заряд тает быстрее. Также дополнительную нагрузку создают VPN-сервисы и прокси, которые работают в фоновом режиме. Но эксперт подчёркивает: это обычно не главное.

Главный враг автономности — старость аккумулятора. Даже самые современные приложения не могут объяснить резкое ухудшение, если батарея потеряла значительную часть ёмкости. Поэтому не стоит сразу удалять всё подряд и отключать функции — начните с диагностики.

Простая замена аккумулятора в сервисном центре часто возвращает смартфону прежнюю жизнь. И обойдётся она дешевле, чем попытки «оптимизировать» устройство удалением полезных приложений. Если батарея изношена — никакие лайфхаки не помогут.

А ранее россиян предупредили, что нагрев корпуса говорит о возможном заражении телефона вирусом. По словам специалиста, особенно подозрительно, если недавно установленная программа получает доступ к камере, микрофону, СМС, контактам, файлам или уведомлениям без очевидной необходимости.