«Калькулятор» просит доступ к СМС? Эксперт объяснил, как распознать шпиона в смартфоне

Быстро разряжающаяся батарея, нагрев корпуса и падение производительности сами по себе не говорят о заражении смартфона вредоносным ПО. Гораздо серьёзнее должны насторожить неизвестные приложения, неожиданные запросы разрешений и действия в аккаунтах, которых владелец не совершал, рассказал РИА «Новости» руководитель департамента аудита и консалтинга F6 Евгений Янов.

По словам специалиста, особенно подозрительно, если недавно установленная программа получает доступ к камере, микрофону, СМС, контактам, файлам или уведомлениям без очевидной необходимости. Например, насторожить должен калькулятор, игра или фоторедактор, внезапно запросивший доступ к микрофону или сообщениям.

Ещё одним сигналом могут стать уведомления о входе в аккаунт с неизвестного устройства, неожиданные коды двухфакторной аутентификации или действия от имени пользователя, которых он не совершал. Проверить безопасность телефона можно, изучив список установленных приложений, подключённые к аккаунтам устройства и выданные программам разрешения. При сохранении подозрительных признаков наиболее надёжной мерой эксперт назвал полный сброс смартфона до заводских настроек.

Самопроизвольные звонки и сообщения, запуск приложений, а также включение индикаторов камеры и микрофона могут свидетельствовать о заражении смартфона вредоносным ПО. Эксперт Марсель Дандамаев советует при подозрениях сменить пароли с другого устройства, сохранить важные файлы и сбросить телефон до заводских настроек.