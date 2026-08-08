Банки начнут блокировать переводы россиян при обнаружении вирусов в телефоне

Российские банки с 1 марта 2027 года начнут учитывать новый признак при проверке денежных переводов. Если на устройстве клиента будет выявлено вредоносное программное обеспечение, операторы по переводу средств должны будут приостановить проведение операции. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, соответствующие изменения предусмотрены законодательством, которое расширяет перечень признаков подозрительных операций. Реагировать на такие случаи должны будут не только кредитные организации, но и телекоммуникационные компании, участвующие в переводе денежных средств.

Аксаков пояснил, что обнаружение вредоносного кода на смартфоне или другом устройстве станет основанием для дополнительной проверки. В такой ситуации перевод сначала остановят, после чего банк запросит у клиента подтверждение намерения провести операцию.

При этом автоматическая блокировка не означает окончательного запрета на перевод. После подтверждения со стороны самого клиента банк сможет продолжить проведение платежа в соответствии с установленным порядком.

Отдельно Аксаков отметил, что для выявления вредоносных программ на устройствах клиентов банкам потребуется получить соответствующее согласие. Без него кредитные организации не смогут проводить такую проверку.

Изменения затронут и отношения банков с уже действующими клиентами. Как сообщил депутат, кредитным организациям необходимо будет перезаключить договоры с ними с учётом новых положений. Сделать это потребуется до 1 сентября 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что комментарии к переводу вроде «аренда», «возврат долга» или «платёж по договору» могут привлечь внимание банка и привести к приостановке операции. Если карту заблокировали, нужно связаться с кредитной организацией и подтвердить происхождение денег документами.