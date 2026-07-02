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2 июля, 11:51

«Платёж по договору»: Россиянам объяснили, за какие переводы банк может заблокировать карту

Эксперт Сироткин: Банки могут заблокировать переводы с пометкой «возврат долга»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переводы с комментариями вроде «аренда», «возврат долга» или «платёж по договору» могут вызвать вопросы у банка и стать причиной блокировки операции, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

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По его словам, банки могут приостанавливать такие переводы в рамках требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Если карту заблокировали, нужно обратиться в банк, уточнить причину и предоставить пояснения с подтверждающими документами.

Если их окажется недостаточно, кредитная организация может запросить дополнительные сведения или оставить ограничения в силе. Для коллективных сборов, например, на подарок, лучше использовать отдельную карту, виртуальный счёт или специальные банковские сервисы. При нетипичных переводах лучше заранее предупредить банк, отметил собеседник RT.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. К примеру, на одного человека можно будет оформить не более 20 банковских карт.

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