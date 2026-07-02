«Платёж по договору»: Россиянам объяснили, за какие переводы банк может заблокировать карту

Переводы с комментариями вроде «аренда», «возврат долга» или «платёж по договору» могут вызвать вопросы у банка и стать причиной блокировки операции, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

По его словам, банки могут приостанавливать такие переводы в рамках требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Если карту заблокировали, нужно обратиться в банк, уточнить причину и предоставить пояснения с подтверждающими документами.

Если их окажется недостаточно, кредитная организация может запросить дополнительные сведения или оставить ограничения в силе. Для коллективных сборов, например, на подарок, лучше использовать отдельную карту, виртуальный счёт или специальные банковские сервисы. При нетипичных переводах лучше заранее предупредить банк, отметил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. К примеру, на одного человека можно будет оформить не более 20 банковских карт.