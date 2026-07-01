Родители с 1 июля будут получать выписки по счетам и вкладам детей

С 1 июля родители смогут получать выписки по счетам и вкладам своих детей. Эта мера поможет матерям и отцам следить за финансами несовершеннолетних и защищать их от мошенников, которые пытаются втягивать подростков в преступления. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей», — говорится на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Володин отметил, что за полтора года принято 13 законов против цифровых преступлений. Некоторые уже работают. Например, почти исчезло такое явление, как дропперство — когда подростки продают мошенникам свои карты и счета за лёгкие деньги. Теперь за это грозит уголовное наказание. Он добавил, что технологии развиваются, и мошенники придумывают новые схемы, поэтому работа над законами продолжится. В Госдуме на рассмотрении ещё три законопроекта по этой теме.

Ранее президент Владимир Путин подписал второй пакет мер против кибермошенников. Теперь банки обязаны не просто предупреждать клиентов, но и нести ответственность, если плохо защищали их деньги. Если банк видит подозрительный перевод, он должен проверить его через систему «Антифрод». Если угроза подтверждается, перевод блокируют. Если клиент всё равно пытается отправить деньги или отменяет свою команду, вводится шестичасовая пауза — в это время банк может не исполнять распоряжение.