Деньги под колпаком: Эксперт назвал суммы, которые банк сочтёт подозрительными

При выявлении подозрительных признаков банк может запросить документы, приостановить операцию или изменить статус клиента на высокорисковый. Главные критерии, которые насторожат финансовое учреждение при внесении наличных, назвал старший преподаватель РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в беседе с RT.

«Центробанк выделил три конкретные схемы, которые почти гарантированно привлекут внимание банка. Первая — это внесение от пяти миллионов рублей наличными в течение 30 дней, при условии, что такие пополнения составляют не менее 70 процентов от всех поступлений на ваш счёт, и если затем в течение десяти дней за границу уходит не менее 70 процентов от внесённой суммы», — рассказал аналитик.

Также под подозрение попадут: десять и более операций по внесению наличных от 100 тысяч рублей в месяц с быстрым выводом за рубеж и переводы юрлицам или ИП от 5 миллионов за 30 дней без открытия счёта. Котилевец предупредил, что вопросы могут возникнуть и при меньших суммах — если клиент с доходом 50 тысяч рублей вносит миллион, банк обязательно уточнит происхождение средств. Также вызовут подозрения резкое изменение привычного поведения, покупка золота или пополнения от третьих лиц.

Главное, по словам эксперта, быть готовым подтвердить происхождение денег справкой 2-НДФЛ, договорами купли-продажи или свидетельством о наследстве.

Ранее эксперты предупредили, что при поступлении денег от неизвестного человека не стоит сразу переводить их обратно или тратить — это может сделать владельца счёта жертвой мошенников. Исключение: если в назначении платежа указано, что это подарок или благотворительная помощь. В остальных случаях возврат следует оформлять через финансовую организацию, а не через отправителя.