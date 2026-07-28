Деньги от мамы — не доход: Какие переводы на карту не вызывают подозрений у ФНС

Денежная помощь от родственников, подарки и возврат долгов не облагаются налогом, если перевод не связан с продажей товаров или оказанием услуг. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

По его словам, граждане напрасно опасаются даже небольших поступлений от близких. Деньги на день рождения, лечение, совместную поездку или погашение долга не считаются заработком.

«Закон чётко говорит: переводы денег между физлицами, не связанные с предпринимательской деятельностью, налогом не облагаются», — подчеркнул парламентарий.

Иная ситуация возникает, когда средства фактически являются оплатой. Доходом могут признать регулярные поступления за аренду, репетиторство, товары, услуги или неофициальную работу. Вопросы также способны вызвать крупные суммы от разных отправителей без понятного объяснения.

Чтобы подтвердить происхождение денег, Свищёв советует указывать назначение платежа: «Подарок ко дню рождения», «Возврат долга» или «Помощь на лечение». При значительных переводах стоит сохранить расписку, переписку, чеки и другие документы.

Если ФНС запросила пояснения, нужно изучить уведомление в личном кабинете, описать цель операции и приложить подтверждения. Обычно после такого ответа дополнительные претензии не возникают.

Ранее Life.ru рассказывал, что комментарии к переводу вроде «аренда», «возврат долга» или «платёж по договору» могут привлечь внимание банка и привести к приостановке операции. Если карту заблокировали, нужно связаться с кредитной организацией и подтвердить происхождение денег документами.