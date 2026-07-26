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26 июля, 19:23

Путин подписал закон о раскрытии банками тарифов на переводы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России утвердил нормативный акт, обязывающий банковские учреждения предоставлять клиентам исчерпывающие сведения о стоимости денежных переводов. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения коснутся операций через Систему быстрых платежей, а также порядка использования и приёма электронных средств оплаты. Кредитные организации должны будут чётко обозначать все комиссии и сборы, которые применяются при совершении транзакций.

Информация о тарифах станет общедоступной: банки разместят её не только на своих веб-сайтах, но и непосредственно в офисах обслуживания, в местах оказания финансовых услуг. Ожидается, что это поможет гражданам оценивать реальные затраты до проведения операции.

Закон вступит в законную силу 1 сентября 2027 года. У финансовых институтов есть более года на подготовку инфраструктуры и приведение внутренних регламентов в соответствие с новыми требованиями. После внедрения мер регулятор рассчитывает на повышение финансовой грамотности населения и снижение числа скрытых комиссий.

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Ранее сообщалось, что с 1 сентября на кассах вместо множества QR-кодов появится единый универсальный код через НСПК, который будет считываться любым банковским приложением. Нововведение устранит путаницу и даст покупателям свободу выбора способа оплаты — через СБП, pay-сервис или цифровой рубль.

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Анастасия Никонорова
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