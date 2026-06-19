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19 июня, 02:18

Универсальный QR-код для оплаты появится в России с 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Россиян ждёт важное изменение в повседневных платежах. С 1 сентября вместо разрозненных QR-кодов разных банков на кассах магазинов и ресторанов появится единый универсальный код. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По словам парламентария, новый стандарт вводится федеральным законом № 248-ФЗ, подписанным ещё в июле 2025 года. Код будет формироваться через Национальную систему платёжных карт (НСПК) – ту самую, что управляет картами «Мир» и Системой быстрых платежей.

«Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код», – пояснил депутат.

Сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка. С сентября же достаточно будет одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант.

«Что изменится для покупателя? Первое: исчезнет путаница на кассе. Второе: свобода выбора способа оплаты. Вы сами решаете: платить через СБП, через pay-сервис своего банка или, если поддерживается, цифровым рублём», – уточнил Свищев.

Депутат добавил, что при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.

«Главная цель нововведения – усилить конкуренцию на платёжном рынке. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а банки вынуждены бороться за клиента качеством сервиса», – подчеркнул он.

Внедрение будет поэтапным. С 1 сентября 2026 года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей. С 1 сентября 2027 года – банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн рублей. С 1 сентября 2028 года – все банки и продавцы с выручкой более 20 млн рублей. Исключения составят лишь точки без интернета и места с годовой выручкой менее 5 млн рублей.

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Ранее Life.ru писал, что генеральный директор компании «Технобит» предрёк закат эры QR-кодов в российских платежах, отметив, что карта остаётся основным инструментом расчётов: в 2025 году россияне провели по картам 63 млрд операций, тогда как QR и биометрия суммарно – лишь 5,7 трлн рублей. При этом QR-коды выгодны бизнесу благодаря снижению расходов на эквайринг почти в три раза, однако мошенничество с подменой кодов растёт параллельно с популярностью метода.

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Юния Ларсон
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