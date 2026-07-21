Госдума дала зелёный свет крипте: теперь биткоины защищены российским судом

Государственная Дума завершила законодательный процесс вокруг цифровых активов. Во втором и третьем чтениях принят федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ определяет пять категорий регулируемых организаций рынка. В их число вошли биржи, брокеры, управляющие компании, депозитарии и обменники.

Ключевым нововведением стало признание цифровой валюты имуществом. Граждане и организации получили право легально владеть и распоряжаться криптоактивами. Это позволяет защищать права собственности в суде вне зависимости от того, были ли активы предварительно задекларированы. Закон также дает возможность совершать сделки в прозрачной среде.

Регулирование и надзор в этой сфере полностью переходит к Банку России. Центробанк сформирует единый реестр операторов цифровой валюты. Для неквалифицированных инвесторов будут установлены жесткие лимиты на покупку монет. Все участники смогут работать только через лицензированные площадки.

Основные положения документа вступят в силу 1 сентября 2026 года. До 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период для адаптации бизнеса. После этой даты банки будут обязаны отказывать в проведении любых операций вне регулируемой инфраструктуры. Налоговый кодекс уже содержит поправки для обложения таких сделок.

Закон открывает доступ к инструментам для частных лиц. Граждане смогут инвестировать через российских брокеров и получать услуги доверительных управляющих. Новые механизмы призваны снизить риски мошенничества и улучшить общую инфраструктуру рынка. Проект направлен на подпись президенту и должен пройти утверждение в Совете Федерации.

Ранее в Банке России допустили, что после внедрения крипторегулирования в стране участники рынка начнут создавать собственные криптовалюты. Формируемые правила станут основой для будущей структуры рынка цифровых активов в России.