Сам звонит и включает камеру: Россиянам объяснили, как распознать вирус в смартфоне

Самопроизвольные звонки и сообщения, внезапный запуск приложений или включение индикатора камеры и микрофона могут указывать на заражение смартфона вирусом, заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Об основных признаках вредоносного ПО он рассказал «Вечерней Москве».

Особенно внимательно эксперт советует относиться к приложениям, которые запрашивают явно лишние разрешения. Вредоносные программы на Android могут маскироваться, например, под банковские сервисы. Если появились подозрения, пароли от банковских сервисов и соцсетей лучше сменить с другого устройства.

Нужные фотографии и видео можно сохранить отдельно, после чего сбросить смартфон до заводских настроек и заново установить только проверенные программы. Для профилактики важно не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать приложения из ненадёжных источников.

К слову, с 1 марта 2027 года банки начнут приостанавливать переводы при обнаружении вирусов на телефоне клиента. После остановки операции кредитная организация запросит подтверждение на её проведение.