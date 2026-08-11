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Регион
11 августа, 08:42

Сам звонит и включает камеру: Россиянам объяснили, как распознать вирус в смартфоне

Эксперт Дандамаев: Внезапный запуск приложений указывает на вирус в смартфоне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самопроизвольные звонки и сообщения, внезапный запуск приложений или включение индикатора камеры и микрофона могут указывать на заражение смартфона вирусом, заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Об основных признаках вредоносного ПО он рассказал «Вечерней Москве».

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Особенно внимательно эксперт советует относиться к приложениям, которые запрашивают явно лишние разрешения. Вредоносные программы на Android могут маскироваться, например, под банковские сервисы. Если появились подозрения, пароли от банковских сервисов и соцсетей лучше сменить с другого устройства.

Нужные фотографии и видео можно сохранить отдельно, после чего сбросить смартфон до заводских настроек и заново установить только проверенные программы. Для профилактики важно не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать приложения из ненадёжных источников.

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К слову, с 1 марта 2027 года банки начнут приостанавливать переводы при обнаружении вирусов на телефоне клиента. После остановки операции кредитная организация запросит подтверждение на её проведение.

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Борис Эльфанд
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