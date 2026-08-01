«Макс» и ещё 16 приложений вошли в список обязательного ПО в России с 2027 года
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Правительство РФ утвердило перечень программ, которые производители должны будут предустанавливать на устройства, продаваемые в России и других странах ЕАЭС, начиная с 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
В целом список для смартфонов и планшетов сохранился почти без изменений по сравнению с 2026 годом. При этом власти обновили раздел с голосовыми помощниками. Из перечня исключили «Марусю», а её место заняла «Алиса AI».
В обязательный список вошли мессенджер «Макс», магазин приложений RuStore, платёжный сервис Mir Pay, портал «Госуслуги» и другие. Для персональных компьютеров правительство сохранило более короткий перечень.
Ранее Apple без предварительного уведомления удалила из App Store несколько приложений VK. Депутат Антон Горелкин назвал это информационным терроризмом против российских пользователей. После этого ФАС вынесла компании предупреждение, а в БРИКС начали изучать обстоятельства произошедшего.
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