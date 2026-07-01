ФАС: БРИКС изучает сообщения о дискриминационных действиях Apple в отношении РФ

Антимонопольные органы ряда государств, включая страны БРИКС, проверяют действия корпорации Apple. Поводом стали заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационное поведение компании. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Одновременно в ФАС указали на невыполнение требований российского законодательства. Apple не предустановила на устройства отечественное программное обеспечение. В частности, речь идёт о национальном мессенджере «Макс» и магазине приложений Rustore.

По закону на сложных технических товарах, продаваемых в РФ, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой либо поисковой системой другого государства ЕАЭС. Таким образом, корпорация нарушает сразу несколько нормативных актов. Вопрос обсуждается на международном уровне.

Также ФАС направила Apple предупреждение с требованием до 15 июля устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и предустановить отечественное ПО на устройствах с iOS. В случае неисполнения корпорации грозит штраф до четырёх миллиардов долларов.