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1 июля, 18:03

ФАС: БРИКС изучает сообщения о дискриминационных действиях Apple в отношении РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Антимонопольные органы ряда государств, включая страны БРИКС, проверяют действия корпорации Apple. Поводом стали заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационное поведение компании. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Одновременно в ФАС указали на невыполнение требований российского законодательства. Apple не предустановила на устройства отечественное программное обеспечение. В частности, речь идёт о национальном мессенджере «Макс» и магазине приложений Rustore.

По закону на сложных технических товарах, продаваемых в РФ, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой либо поисковой системой другого государства ЕАЭС. Таким образом, корпорация нарушает сразу несколько нормативных актов. Вопрос обсуждается на международном уровне.

Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля
Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Также ФАС направила Apple предупреждение с требованием до 15 июля устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и предустановить отечественное ПО на устройствах с iOS. В случае неисполнения корпорации грозит штраф до четырёх миллиардов долларов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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