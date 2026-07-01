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1 июля, 16:58

ФАС выдала предупреждение Apple за дискриминацию российских поисковиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple. Компании необходимо устранить дискриминационные условия для отечественных поисковых систем, сообщили в ФАС.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS» — говорится в сообщении. Требования должны быть выполнены до 15 июля, иначе компании грозит штраф до четырёх миллиардов долларов.

Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля
Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Напомним, Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Представители фирмы признали, что решение было принято без уведомления. Депутат Горелкин расценил действия Apple как акт информационного терроризма против граждан России.

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Александра Мышляева
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