ФАС выдала предупреждение Apple за дискриминацию российских поисковиков

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple. Компании необходимо устранить дискриминационные условия для отечественных поисковых систем, сообщили в ФАС.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS» — говорится в сообщении. Требования должны быть выполнены до 15 июля, иначе компании грозит штраф до четырёх миллиардов долларов.

Напомним, Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Представители фирмы признали, что решение было принято без уведомления. Депутат Горелкин расценил действия Apple как акт информационного терроризма против граждан России.