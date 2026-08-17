Новый складной Samsung не прожил и недели, загоревшись у москвички во время зарядки

Новый складной смартфон Samsung стоимостью почти 140 тысяч рублей взорвался у москвички всего через несколько дней после покупки. Инцидент произошёл ночью во время зарядки устройства, сообщает SHOT.

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По данным Telegram-канала, парень приобрёл девушке раскладушку Samsung Fold 8 на Горбушке за 139 тысяч рублей. Первые дни гаджет работал без нареканий, но уже на пятую ночь ситуация изменилась.

Во время зарядки аккумулятор телефона сильно перегрелся, после чего раздался громкий хлопок. Смартфон оказался повреждён, однако хозяйка устройства не пострадала – возгорания также удалось избежать.

После случившегося покупатель попытался вернуть телефон в магазин, но получил отказ. Продавцы заявили, что произошедшее якобы не относится к гарантийному случаю. Теперь владелец смартфона планирует обратиться за юридической помощью, чтобы добиться возврата денег за устройство.

Samsung Fold 8 относится к категории дорогих складных смартфонов, где особое внимание уделяется компактности и сложной конструкции.

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