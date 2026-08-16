Россиянин вернулся в горящий дом за телефоном и сгорел. Брат кинулся за ним и погиб

Два брата погибли при пожаре в частном доме в Белогорске Амурской области. Один из мужчин вернулся в уже охваченное огнём здание за документами и телефоном, а второй попытался его спасти. Об этом сообщил глава города Станислав Мелюков.

«Уже не знаем, как достучаться до людей, чтобы при пожарах не теряли голову... Ночью при пожаре в частном доме двое погибших. Это уже шесть случаев за год», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла ночью. На выходные к одному из братьев, жившему в Белогорске, приехал родственник из Благовещенска. Мужчины занимались работами по дому, когда началось возгорание. По словам соседей, им удалось самостоятельно выбраться наружу. Они также открыли ворота, чтобы пожарные могли подъехать к зданию.

Однако один из братьев вспомнил, что внутри остались паспорт и телефон, и снова зашёл в дом. Самостоятельно выбраться он уже не смог. Следом за ним в горящее здание отправился второй мужчина. Спасти родственника ему также не удалось. Оба брата погибли. Причины возникновения пожара и обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам.

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