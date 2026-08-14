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14 августа, 14:30

В Севастополе умная колонка едва не сожгла восьмилетнего мальчика

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Севастополе восьмилетний ребёнок попал в больницу из-за пожара, спровоцированного возгоранием умной колонки. Инцидент произошёл в квартире на улице Колобова. О задымлении в экстренные службы сообщил случайный прохожий.

Прибывшие на место спасатели обнаружили мальчика, который пытался самостоятельно потушить огонь на кухне. Ребёнка оперативно эвакуировали и передали врачам.

«С отравлением продуктами горения восьмилетнего пострадавшего госпитализировали», — сообщило ГУ МЧС по городу.

Силами 13 сотрудников МЧС при поддержке четырёх единиц спецтехники возгорание было полностью ликвидировано в течение 15 минут. Согласно заключению экспертов ведомства, причиной инцидента стало короткое замыкание в «умной» колонке, повлекшее за собой воспламенение предметов мебели.

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А ранее пауэрбанк устроил пожар в «Москве-Сити». Устройство вспыхнуло во время ночной зарядки и нанесло серьёзные ожоги 24-летней владелице. Девушка успела потушить пламя до того, как оно охватило всю квартиру.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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