В Якутии 15-летний школьник погиб от удара током из-за дешёвой зарядки смартфона
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15-летний школьник из Якутии погиб от удара током во время использования смартфона на зарядке. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, подросток коротал время во время ожидания такси, залипая в рилсах. Он поставил телефон на зарядку, используя дешёвое китайское устройство. Смартфон сильно нагрелся, и парня ударило током. Погибшего обнаружили с ожогом в области груди.
А на днях пауэрбанк устроил пожар в «Москве-Сити». Устройство вспыхнуло во время ночной зарядки и нанесло серьёзные ожоги 24-летней владелице. Девушка успела потушить пламя до того, как оно охватило всю квартиру.
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